Обзор иноСМИ: «Мир отдаляется от США» и в чем реальная суть конфликта на Ближнем Востоке

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«Мир отдаляется от США - начинается время кошмаров»

Американский век подходит к концу, пишет автор немецкого издания Focus Габор Штайнгарт. По его словам, все больше и больше стран отворачиваются от США и президента Джо Байдена. Но до новой эры еще далеко, и это «создает возможности для монстров». Титул «великой державы» предоставляется историей лишь на ограниченный период времени, отметил журналист.

Римская империя исчезла в тумане истории, а британская империя, в период своего расцвета занимавшая 25 процентов земной поверхности, также рухнула. Мировая коммунистическая революция Владимира Ленина добралась до Анголы, Кубы и Восточной Германии, но закончилась распадом СССР. После этого США превратились в доминирующую мировую державу. Однако с приходом к власти Дональда Трампа амбиции США стали скромнее, считает Штайнгарт. Некогда крупнейшая экспортная держава стала крупнейшим в мире импортером и заемщиком. Прибавились внешнеполитические ошибки - от войны во Вьетнаме до вторжения в Ирак. Влияние Вашингтона ослабевает - об этом говорят военные операции, которые Израиль проводит без согласования с Байденом. Ближний Восток горит, а «американская пожарная машина», то есть челночная дипломатия Байдена, больше не нужна, заключил автор статьи.

«Сотни людей едут в Россию вопреки уговорам спецслужб»

На пограничном посту в Нарве на границе Эстонии и России повесили плакаты с предупреждением «Полиция не советует ездить в Россию!». Однако людям, стоящим в очередях, все равно, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Корреспондент газеты побывал на КПП в Нарве и увидел множество путешественников - мужчин, женщин и детей с чемоданами на колесиках, сумками и домашними животными.

Один из немногих прямых маршрутов из Шенгенской зоны в Россию проходит через Нарву. Ежедневно через КПП в сторону Ивангорода выезжают от 1300 до 1800 человек. По данным властей Эстонии, примерно каждый седьмой из них провозит запрещенные товары - европейскую наличность, предметы роскоши, а также оружие, боеприпасы, приборы ночного видения, микрочипы, дроны, антенны Starlink и униформу НАТО. Эстонские пограничники говорят, что нарушений становится больше: многие пытаются провести что-то запрещенное случайно, другие - «с явным намерением». Как утверждают в пограничной службе, некоторые безработные жители Нарвы зарабатывают на перевозке товаров через границу.

«В чем на самом деле суть конфликта на Ближнем Востоке»

Конфликт Израиля с «Хезболлой», ХАМАС и Ираном следует рассматривать в контексте глобальной борьбы «коалиции инклюзивности» и «коалиции сопротивления», заявил журналист Томас Фридман в своей статье для The New York Times. По его мнению, речь идет о «пост-пост-холодной войне». К «коалиции инклюзивности» автор отнес союзников США, которые хотят, чтобы мир двигался к большей экономической интеграции, открытости и сотрудничеству для решения глобальных проблем.

К «коалиции сопротивления» Фридман отнес Россию, Иран и Северную Корею. По мнению автора статьи, Китай балансирует между двумя лагерями, поскольку его экономика зависит от доступа к «коалиции инклюзивности», в то время как правительство разделяет многие интересы «коалиции сопротивления». По версии Фридмана, Израиль и Саудовская Аравия пытались расширить мир инклюзивности на Ближнем Востоке путем нормализации отношений, но Иран им помешал. Журналист посоветовал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху начать переговоры о признании Палестины: это стало бы «дипломатическим нокаутом» для «Хезболлы», ХАМАС и Ирана «в дополнение к сокрушительному военному удару».

«Ливан и крах американской мощи»

США сталкиваются сразу с тремя угрозами для своей империи - военным перенапряжением, финансовым кризисом и социальным/политическим кризисом, заявил шведский журналист Мальком Кьеюне в своей статье для New Statesman. По его словам, когда ранее доминировавшая империя ослабевает таким очевидным образом, ее враги быстро на это реагируют. Нынешний пожар между Израилем и Ливаном - лишь одна из множества «кровоточащих ран Америки», считает Кьеюне.

По мнению журналиста, пытаясь сохранить контроль над Ближним Востоком, США лишь ускорят свой упадок. Сейчас Штаты сведены к роли зрителей, наблюдающих, как Израиль убивает лидеров «Хезболлы» и бомбит Бейрут, неизбежно провоцируя возмездие со стороны Ирана. Способность Америки вмешиваться напрямую весьма ограничена, но Вашингтон «и не хочет драки» - США, наоборот, призывают к прекращению огня, подчеркнул автор. В то же время Штатам приходится иметь дело с украинским кризисом. Ни Украина, ни Израиль не обладают экономическим или военным потенциалом, который позволил бы им выжить без поддержки Америки, заявил Кьеюне. В итоге Америка оказалась втянута в водоворот, созданный ею самой и ее союзниками, - водоворот, который стремительно истощает ее деньги, оружие и энергию, заключил автор статьи.

«Разворот России в Азию: индийская глава»

В 2022 году экономические связи Москвы с Европой были разорваны и Россия сделала разворот в сторону Азии, пишет индийская газета The Hindu. В результате «узел неолиберальной взаимозависимости» между Россией и ЕС оказался развязан, что повлекло за собой издержки для мировой экономики.

Необходимость разворота России к Азии неоднократно провозглашалась с момента финансового кризиса 2007–2008 годов, но была отложена на неопределенный срок, отмечается в статье The Hindu. Для политического руководства РФ мотивы привязки к Западу были очевидны: экономика страны была тесно вплетена в западные рынки и оставалась восприимчивой к внешним потрясениям. Украинский кризис стал основным стимулом для разворота России к азиатским странам и, в частности, к Индии. РФ стала четвертым по величине товарооборота торговым партнером Индии. Объем двусторонней торговли стран вырос с 3,5 миллиарда долларов в июне 2022-го до 7,5 миллиарда долларов в мае 2024 года. The Hindu отмечает, что для полного экономического разворота существуют некоторые препятствия: это отсутствие платежных механизмов, соглашения о защите инвестиций и единого логистического оператора.