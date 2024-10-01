Лукашенко резко ответил на украинский фейк о Чернобыльской АЭС

Заявления Украины о том, что Белоруссия намерена захватить Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) являются фейком и «глупостью полной». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, он до сих пор не может понять, зачем Белоруссии нужно захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию.

«Что в основе этого лежит? Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали, а основная беда легла на четверть нашей территории», - заметил он.

Лукашенко назвал сообщения о подобных планах «глупостью полной», заверив, что такого не собираются делать ни Белоруссия, ни Россия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сегодня мир близок к началу ядерной войны, как никогда ранее. По его словам, эскалация международных отношений происходит из-за заявлений западных политиков. При этом Лукашенко считает, что напряженность растет не только в Европе, но и во всем остальном мире.