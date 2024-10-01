В Германии заявили о намерении Шольца позвонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве.

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По словам собеседников газеты, телефонный разговор должен состояться в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии.

Как отмечает Die Zeit, Шольц планирует напрямую связаться с Путиным впервые с декабря 2022 года. Если этот разговор состоится, он также станет первой за долгое время официальной беседой Путина с лидером одной из западных стран.

В начале сентября Шольц заявил, что пришло время найти выход из украинского кризиса. Он призвал провести еще одну международную конференцию и пригласить на нее Россию. Итальянская газета La Repubblica рассказала, что Шольц работает над мирной инициативой, предусматривающей территориальные уступки со стороны Украины. По версии газеты, у Шольца есть план: войти в историю как «канцлер мира».

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Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявлял, что Россия приняла к сведению призыв Шольца к переговорам, но конкретных предложений не получила. По словам посла, если речь идет лишь о версии предыдущего плана Украины, это будет неприемлемо для России.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт также отмечал, что Шольц запросит телефонный разговор с Путиным, когда сочтет, что наступило «подходящее время». Хебештрайт подчеркивал, что Шольц не раз звонил Путину уже после начала украинского кризиса.