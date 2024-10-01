Лукашенко дал обещание по ядерной безопасности

Белоруссия сделает все возможное для обеспечения ядерной безопасности. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, пишет агентство БелТА.

Глава Белоруссии встретился с председателем МАГАТЭ в Минске.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. Мы разумные люди и на всякие авантюры не бросаемся», — рассказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что высоко оценивает деятельность Рафаэля Гросси в обеспечивании безопасности Курской и Запорожской атомных электростанций (АЭС).

Ранее Александр Лукашенко назвал одно условие для применения Белоруссией ядерного оружия. По его словам, если на республику будет совершено нападение, то это станет поводом для его использования.