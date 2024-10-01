Президента Грузии заподозрили в нарушении законов Германии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая с нарушением грузинских законов посетила Германию, могла нарушить и немецкие законы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

В настоящее время, не имея на это необходимого согласия правительства Грузии, Зурабишвили находится в поездке по ряду стран Европы.

29 сентября в Германии она провела встречу с проживающими там грузинами по вопросу выборов в парламент 26 октября. Также она встретилась с президентом ФРГ.

Между тем, как отмечает «Имеди», еще в 2017 году в Германии утвердили правила о недопущении проведения без специального разрешения местных властей предвыборной кампании на территории этой страны иностранными политиками в течение трех месяцев до выборов.

Телекомпания отмечает, что все иностранные посольства тогда же были извещены внешнеполитическим ведомством Германии об этом запрете.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал очередной зарубежный вояж Зурабишвили «букетом нарушений Конституции» и «действием против интересов Грузии».

По его словам, «президент проявила неуважение не только к законам Грузии, но и к регуляциям принимающей страны».

Кроме того, глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что приглашениями президента на Западе «оскорбляют народ Грузии, так как воспринимают нашу Конституцию как никчемную бумажку».

Полномочия действующего президента Грузии истекают в конце 2024 года.