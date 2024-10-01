Маск одной фразой высмеял Байдена после просьбы помочь "украинскому" штату США

Если бы американский штат Северная Каролина был частью Украины, президент США Джо Байден незамедлительно помог бы ей, предположил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

«60 миллиардов долларов будут переведены немедленно», — написал в шутку бизнесмен.

Таким образом он прокомментировал пост жителя города Эшвилл в Северной Каролине, который на украинском языке попросил Байдена обратить внимание на проблему прошедшего шторма и принять меры по ликвидации его последствий в штате.

Ранее стало известно, что Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. В частности, американский лидер заявил, что правительство не будет помогать пострадавшим дополнительными ресурсами, поскольку государство «уже и так многое дало им, несмотря на то, что они не просили».