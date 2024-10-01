Литва денонсировала экономические договоры с РФ и Белоруссией

Сейм (парламент) Литвы денонсировал экономические договоры с РФ и Белоруссией. Три соответствующих законопроекта были вынесены на окончательное голосование.

За денонсацию договора с Белоруссией от 5 марта 1999 года о поощрении и охране инвестиций проголосовали 90 из 95 депутатов, за отказ от такого же соглашение с РФ от 29 июня 1999 года - 94 из 96 парламентариев, за отзыв договоренности с РФ об избежании двойного налогообложения от 29 июня 1999 года - 96 из 97.

Один из инициаторов денонсации Вилюс Семешка утверждал с трибуны Сейма, что экономическое сотрудничество невозможно, так как соседом Литвы якобы "является государство, которое угрожает национальной безопасности не только Литвы, но и всей Европы".

25 сентября правительство Литвы одобрило предложение о денонсации договоров с РФ и Белоруссией о сотрудничестве в таможенной сфере. Как указал таможенный департамент балтийской республики, он прервал сотрудничество с ведомствами РФ и Белоруссии и не обменивается с ними информацией с февраля 2022 года. Документ о денонсации с позицией правительства передан на утверждение в Сейм.