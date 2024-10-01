В США задумались о смене формата конфликта на Украине

Представители администрации президента США Джо Байдена желают перевести конфликт на Украине в более спокойное состояние, сообщает Financial Times.

Как заявил глава вашингтонского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, администрация американского лидера осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, поскольку «они проигрывают».

«Администрация Байдена осознает, что ее нынешняя стратегия неустойчива, потому что мы [США] проигрываем. Они думают о том, как перевести этот конфликт в более спокойное состояние», — сказал он.

Также отмечается, что наибольшую угрозу для Киева представляют возможная победа Дональда Трамп на президентских выборах в США. В Вашингтоне уверены, что тот попытается навязать Украине мирное соглашение с территориальными уступками.

Новый генсек НАТО обозначил свою позицию по Украине

Ранее глава МИД Китая Ван И на совместной пресс-конференции со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что затягивание украинского кризиса привело к целому ряду проблем, в том числе для энергетической, продовольственной и ядерной безопасности. По его мнению, для преодоления этих проблем международное сообщество должно объединиться, избегая возврата к холодной войне и блоковому противостоянию.