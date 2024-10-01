ООН призвала доноров выделить средства на гуманитарные нужды в Ливане

ООН призвала мировое сообщество выделить $426 млн на оказание помощи населению Ливана в течение ближайших трех месяцев.

Как заявил в Женеве официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке, поддержка будет оказана 1 млн. жителей страны.

"ООН и наши гуманитарные партнеры в Ливане только что вместе с правительством выступили с трехмесячным срочным призывом в целях удовлетворения быстро растущих гуманитарных нужд в стране, - отметил Ларке. - Целью обращения является оказание поддержки 1 млн человек. Запрос к международным донорам составляет $426 млн".

С середины сентября в Ливане беспрецедентно выросло "число жертв и перемещенных лиц", напомнил официальный представитель УКГВ, добавив, что за последние две недели "более 1 тыс. человек погибли и более 6 тыс. получили ранения". По оценкам ливанских властей, "около 1 млн человек непосредственно пострадали или были вынуждены покинуть свои дома в результате кризиса".

УКГВ и его партнеры из неправительственных организаций, продолжил Ларке, предоставляют нуждающимся "еду, воду и предметы первой необходимости, в частности, матрасы, гигиенические наборы и аптечки для оказания неотложной медицинской помощи". Распределение помощи происходит главным образом в "коллективных пунктах проживания перемещенных семей".

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований ливанского движения "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам этой организации. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило его гибель и пообещало продолжить противостоять Израилю. В ночь на вторник израильская армия объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.