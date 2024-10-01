Смена Йенса Столтенберга на Марка Рютте на посту генсека НАТО только усилит антироссийскую риторику. Об этом заявил РЕН ТВ политолог, бывший офицер ВС США Скот Беннетт.

Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года. Он должен был покинуть его еще 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса решили продлить его мандат до 30 сентября 2024 года из-за конфликта на Украине. Первого октября он официально передаст дела новому генсеку НАТО, которым станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Скот Беннет обратил внимание на то, что Марк Рютте предвзято относится к России и антироссийская риторика может только усилится.

«Замена Йенса Столтенберга ничего не изменит. Рютте предвзят к России. Я думаю, он только усилит негативную риторику и враждебность в отношении России», - уверен политолог.

Эксперт также высказал мнение, что целью Рютте станет объединение стран Восточной Европы для того, чтобы открыть второй фронт против России как в военном, так и в дипломатическом и экономическом отношении. Однако эта попытка обречена на провал, так как конфликт на Украине, вероятнее всего, завершится в ближайшее время, считает он.

«Россия одерживает очень мощные победы, разрушая железнодорожные пути и останавливая подвоз боеприпасов», - заметил Скот Беннет.

Напомним, что в России неоднократно подчеркивали, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. При этом в альянсе заявляли об отсутствии стремления к конфронтации с Москвой и готовности «сохранять каналы связи, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». Однако в принятой на саммите в Вашингтоне декларации подчеркивалось, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для государств-членов альянса.