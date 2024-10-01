Наземная операция израильской армии стала первым подобным вторжением на территорию Ливана с 2006 года, речь идет о резком обострении ситуации в регионе. Об этом пишут западные СМИ, самые интересны статьи которых в подборке «Рамблера».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после взрывов 17 и 18 сентября средств связи в разных районах Ливана. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтвердил, но и не опроверг своей причастности к этому.

Накануне Израиль объявил о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. В ЦАХАЛ назвали своей целью инфраструктуру движения «Хезболла».

В Госдепе США назвали способ решить конфликт на Ближнем Востоке

Это первое наземное вторжение Израиля в Ливан с 2006 года, которому предшествовали несколько недель атак, в том числе интенсивные авиаудары и убийство высших лидеров «Хезболлы», отмечает The New York Times.

«Израиль заявил, что проводит «ограниченные, локализованные и целенаправленные рейды» на узкой полосе земли вблизи границы. Однако количество войск, развернутых на севере Израиля в последние дни, породило предположения о том, что может быть проведена более масштабная операция (…) В ходе почти годичной войны в Газе Израиль изначально несколько раз преуменьшал масштабы своих военных действий, в том числе в ходе наземного вторжения», - отмечает издание.

В свою очередь в Белом доме заявили, что США рассматривают наземную операцию Израиля на юге Ливана как соответствующую праву страны на самооборону, пишет CNN.

«Мы понимаем, что израильтяне будут проводить ограниченные операции по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы», которая может быть использована для угрозы гражданам Израиля. Это соответствует праву Израиля защищать своих граждан и безопасно возвращать мирных жителей в их дома», - пояснил представитель Совета национальной безопасности.

Израиля начал новый этап конфликта. При этом не все в США согласны с этим, несмотря на поддержку позиции израильских властей в Белом доме, пишет Politico.

«Решение сосредоточиться на «Хезболле» вызвало раскол в правительстве США. Против выступили сотрудники Пентагона, Госдепартамента и разведывательного сообщества, которые считают, что действия Израиля могут втянуть американские силы в еще один конфликт на Ближнем Востоке», - отмечают журналисты.

В свою очередь газета El Pais констатировала, что призывы дипломатов оказались бесполезны и не смогли предотвратить израильскую военную операцию в Ливане.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает масштабные военные нападения на Ливан со стороны Израиля, жертвами которых становятся гражданские лица. По словам дипломата, сторонам необходимо остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля.