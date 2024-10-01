В штабе Трампа признали превосходство Харрис по вложениям и тактике

Стратег из штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа признал, что команда кандидата от Демпартии Камалы Харрис превосходит команду ее соперника по направляемым на финансирование избирательной кампании средствам и эффективности агитационной тактики. Его слова приводит американская газета Politico.

"[Штаб Харрис] превосходит нас по деньгам, энтузиазму и тактике борьбы", - сказал изданию неназванный сотрудник штаба Трампа, отвечающий за предвыборную стратегию республиканца.

При этом Politico отмечает, что некоторые представители Республиканской партии в колеблющихся штатах переживают, что "не использовавшаяся ранее стратегия по привлечению" к агитации волонтеров, не входящих в партактив, может стоить Трампу победы на ноябрьских выборах.

Другой источник из штаба Трампа пояснил газете, что республиканцы собрали группу из "сотен тысяч" добровольцев, которые напрямую звонят избирателям в колеблющихся штатах и приходят к ним домой, чтобы убедить их голосовать за Трампа. По словам собеседника издания, команда надеется охватить таким образом как минимум 15 млн американцев.

"Мы действительно усердно работали над тем, чтобы мобилизовать неактивных избирателей, которые потенциально могли бы поддержать Трампа, или тех, кто против Харрис, которые в значительной степени оторваны от политики", - ответил представитель кампании республиканца Джеймс Блэр в ответ на просьбу издания прокомментировать тактику штаба Трампа.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты прошедшего в Чикаго съезда Демпартии официально утвердили кандидатом в президенты США.