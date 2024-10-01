В ООН опубликовали свидетельства пыток военнопленных РФ на Украине

Российские военнопленные подвергаются избиениям и пыткам в украинском плену.

Свидетельства жестокого обращения с ними приведены в опубликованном в Женеве докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), расценившего эти противоправные действия ВСУ и СБУ как "постоянную тенденцию".

"Из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 предоставили последовательные и подробные сведения о пытках или других формах жестокого обращения, что указывает на постоянную тенденцию", - говорится в докладе. "От шести до восьми мужчин по очереди пинали и избивали меня, используя молотки, дубинки и металлические трубы. Это длилось три-четыре часа. Один из мужчин сказал, что они сделали это, чтобы заставить нас (военнопленных - прим. ТАСС) говорить на предстоящих допросах", - заявил представителям ООН один из россиян.

Как отмечается в докладе, "основными методами пыток и жестокого обращения были жестокие избиения, в том числе по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием", а также электрошок. Для пыток использовались "различные предметы, в том числе резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки", электрошокеры и "иные электрические устройства, например автомобильные аккумуляторы". 10 военнопленных сообщили сотрудникам УВКПЧ, что "подвергались сексуальному насилию, включая насилие над половыми органами и угрозы изнасилования".

"УВКПЧ расценило эти акты насилия как преднамеренное причинение жестокой боли и страданий жертвам", - подчеркивается в документе.

Во время допросов пленных россиян "следователи, в которых некоторые опрошенные смогли идентифицировать военнослужащих украинских вооруженных сил и Службы безопасности Украины, избивали военнопленных, направляли на них оружие или разряжали его возле их головы". Кроме того, пленные рассказали об избиениях на блокпостах во время перемещения между транзитными пунктами или по пути к официальным местам содержания под стражей, в частности, в харьковское СИЗО. "Когда балаклава, закрывавшая мое лицо, пропиталась кровью, они просто приклеили скотч, чтобы кровь не капала", - сообщил один из пленных, которого пытали во время перевозки в этот СИЗО.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк представит доклад УВКПЧ 8 октября на проходящей в Женеве 57-й сессии Совета ООН по правам человека.