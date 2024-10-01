Ассанж прибыл на выступление в Совет Европы

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл на заседание Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Ассанж даст показания перед комитетом и расскажет об условиях его содержания в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Это будет первое публичное выступление основателя WikiLeaks, посвященное обстоятельствам дела против него, с момента заключения в тюрьму в 2019 году.

Напомним, что 52-летний Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации, в том числе и о военных преступлениях. Он несколько лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, но в апреле 2019 года эквадорский МИД отозвал свое решение о предоставлении ему политического убежища. После этого журналист был арестован британскими властями.

Журналисту грозила экстрадиция в США, где он мог быть осужден на 175 лет в тюрьмы, однако 25 июня его освободили из-под ареста. Высокий суд Лондона отпустил его под залог. По данным СМИ, в обмен Ассанж согласился признать себя виновным по одному из 17 пунктов обвинения, предъявляемых ему в США — в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это правонарушение австралиец был приговорен к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения.

Ранее ПАСЕ опубликовала доклад о последствиях тюремного заключения основателя WikiLeaks с точки зрения обеспечения прав и свобод журналистов. Организация считает, что его должны квалифицировать как политического заключенного, а Лондон призвали провести независимый анализ того, подвергался ли Ассанж бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.