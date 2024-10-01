На Западе заявили о смирении Украины перед признанием потери территорий

Украина и ее официальные лица близки к смирению и признанию потери территорий ради заключения перемирия с Россией. Об этом со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах пишет газета The Financial Times (FT). Lenta.ru

«Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу», — сказал собеседник западного издания. News.ru

До этого стало известно, что американский лидер Джо Байден может согласиться «продвинуть» Украину в НАТО до конца своего президентского срока. ТАСС