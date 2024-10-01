В Госдепе США назвали способ решить конфликт на Ближнем Востоке

Военное давление со стороны Израиля на Ливан и шиитское движение «Хезболла» может способствовать дипломатии для разрешения конфликта. Такое мнение выразил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает The Washigton Post.

«США, конечно, продолжают поддерживать прекращение огня. Но в то же время есть еще несколько вещей. (...) Во-первых, военное давление может порой способствовать дипломатии. Но оно также может привести к просчету», — отметил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что военное давление со стороны Израиля также «чревато негативными последствиями для всего Ближнего Востока», поэтому Вашингтон ведет переговоры с Тель-Авивом для контроля ситуации.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что представители Белого дома тайно одобрили и пообещали поддержать действия Израиля против «Хезболлы».