Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока. Как сообщает ТАСС, об этом заявила Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По информации издания, Владимир Зеленский собирается снова просить разрешения наносить удары вглубь российской территории. В публикации также напомнили, что ранее украинский лидер говорил об октябре как о «времени принятия решений».

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в преддверии июльского саммита НАТО заявлял, что в блоке нет консенсуса по вопросу приема Украины в блок. Речь идет лишь о приближении Киева к организации. Итоговый документ встречи членов Североатлантического альянса при этом провозглашает, что Украина находится на необратимом пути в альянс.

Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Выборы главы Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Байден решил выйти из президентской гонки 21 июля, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис на высший государственный пост от Демократической партии. Ее основным конкурентом является экс-президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.