Министр обороны Украины провел массовые увольнения

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об увольнении сразу трех своих заместителей, а также государственного секретаря военного ведомства. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, своих должностей лишатся его замы Станислав Гайдер, Александр Сергий и Юрий Джигир, а также госсекретарь Людмила Дараган. При этом Гайдер прейдет на должность руководителя офиса министра.

«Я подписал представление в кабинет министров Украины об увольнении заместителей министра обороны», - приводит слова Умерова пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Также министр обороны Украины пообещал отдельно сообщить о назначениях на ставшие вакантными должности, сообщает «Российская газета».

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