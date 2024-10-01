Столтенберг рассказал об ошибке НАТО на Украине

Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не начала бы проведение специальной военной операции (СВО), если бы альянс предоставлял Украине больше оружия после 2014 года.

Об этом он заявил в интервью Politico.

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«Я продолжаю верить, что если бы мы больше вооружали Украину после 2014 года, мы могли бы предотвратить вторжение России. По крайней мере, мы бы увеличили порог для полномасштабного вторжения», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин отверг претензии западных государств к Москве из-за проведения СВО. Российский лидер напомнил, что конфликт на Украине начался в результате государственного переворота, к которому Россия не имеет отношения.