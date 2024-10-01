Лукашенко указал на нежелание Зеленского договариваться

Украинский лидер Владимир Зеленский не желает договариваться о прекращении конфликта, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Он рассказал о попытках контактов с Россией и Украиной и призвал начать мирные переговоры как можно скорее, так как «уже наворотили выше крыши».

«И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что Белоруссия готова сотрудничать с Украиной на тех же принципах, что и с народной республикой. Он также подчеркнул, что страна и дальше готова развивать 10-летнее сотрудничество с субъектом России.

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До этого Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и заявил, что Минск будет делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе. Глава республики отметил, что на данный момент не существует альтернативы мирным переговорам по Украине. Президент выразил уверенность в том, что на белорусской земле всегда с уважением и теплотой относились к украинскому народу, который отличается сердечностью и трудолюбием.