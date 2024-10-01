Что известно о наземной операции армии Израиля на юге Ливана

Израильская армия приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Согласно заявлению армейской пресс-службы, целями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах". Арабские телеканалы сообщили об израильских воздушных ударах и обстрелах сопредельной территории. Помимо этого, Израиль совершил авианалет на Сирию.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обстрелы Ливана

Израильская армия действует на основании планов, к выполнению которых готовилась "в последние месяцы".Артиллерия и танки армии еврейского государства вечером в понедельник вели интенсивный обстрел приграничных ливанских районов.Подразделения армии Ливана, по данным агентства Reuters, были отведены на пять км вглубь страны от границы с Израилем на фоне сообщений о возможном вторжении его войск.

Израильские истребители совершили восемь налетов на ливанскую столицу. Разрушен жилищный комплекс из восьми зданий в районе Эль-Мрейджи на южной окраине Бейрута. Сильные взрывы были слышны в квартале Рувейс и лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна на шоссе, ведущем в международный аэропорт имени Рафика Харири.

Жители Бейрута были заранее оповещены об авиаударах израильским командованием и успели покинуть опасную зону до начала бомбардировки.Истребитель израильских ВВС нанес удар по крупному лагерю палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на окраине города Сайда на юге Ливана. Погибли пять местных жителей. Ранен высокопоставленный командир палестинского движения ФАТХ Мунир аль-Макдах.

Обстрелы Израиля

30 сентября отряды "Хезболлах" совершили за сутки 12 вооруженных вылазок. Они впервые применили крылатую ракету Noor иранского производства при обстреле военного объекта в поселении Кфар-Гилади. Ракеты Fadi-1 и Fadi-2 были использованы в ходе атаки на армейскую базу в Науре и военные предприятия к северу от города Хайфа.Формирования движения "Хезболлах" обстреляли ракетами израильские кибуцы Зарит, Нетува и Штула в Западной Галилее. В течение 40 минут после полуночи было выпущено 35 ракет.

Шиитские бойцы сообщили, что нанесли удар по израильской базе ВВС Мерон, где находится центр управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы. По информации израильских военных, со стороны Ливана было запущено около 10 снарядов в направлении горы Мерон, часть снарядов была перехвачена, несколько снарядов упало на открытой местности.Утром во вторник израильские военные зафиксировали запуск трех ракет из Ливана, две из них перехвачены, третья упала на открытой местности.

Вооруженные отряды "Хезболлах" обстреляли израильских военнослужащих, появившихся у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" запустили в ночь на вторник баллистическую ракету в сторону Тель-Авива.Израильские силы ПВО перехватили беспилотник в небе над Средиземным морем. Аппарат направлялся в сторону центра страны, перехват был осуществлен в десятках километров от побережья центральной части Израиля.

Израильский авианалет на Сирию

ВВС Израиля атаковали западные районы Дамаска, самолеты четырежды выпускали ракеты по городу. Погибли трое мирных жителей, еще девять получили ранения. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре.Средства ПВО Сирии, по данным Минобороны страны, поразили большинство ракет и беспилотников противника.Телеканал Al Hadath утверждает, что целью атаки было убийство какого-то видного политика или военачальника.

Израильский беспилотник совершил воздушный рейд на Димас, пригород сирийской столицы. Ударам подвергся один из объектов элитной 4-й бронетанковой дивизии, которой командует бригадный генерал Махер Асад, брат президента Сирии. Израиль обвинял ранее Махера Асада в том, что он содействует переправке иранского оружия из Сирии в Ливан для шиитской милиции "Хезболлах".

Международная реакция

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом ситуацию в Ливане и операции, проводимые военными еврейского государства. Они сошлись во мнении о необходимости уничтожения наступательной инфраструктуры вдоль границы, чтобы лишить ливанскую "Хезболлах" возможности провести атаку на поселения на севере Израиля, аналогичную той, что была осуществлена 7 октября прошлого года из Газы.

Франция направит к берегам Ливана военный корабль на случай эвакуации своих граждан. В Ливане проживают около 23 тыс. граждан Франции.Войска Ирака на границе с Сирией и другими странами приведены в состояние полной боевой готовности.