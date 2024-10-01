Парламент Японии избрал нового премьера

Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избран в парламенте 102-м премьер-министром страны. Голоса за него отдало большинство депутатов.

По итогам голосования в ключевой нижней палате Исиба получил 291 голос из 465. Лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 100 голосов.

В эти минуты голосование за кандидатуру Исибы проходит и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии "Комэйто" располагает большинством, однако решение нижней палаты имеет приоритет.

В ближайшие часы Исиба сформирует правительство. По данным многочисленных источников местных СМИ, свои места в правительстве сохранят генсек кабмина, "второй человек" в правительстве Ёсимаса Хаяси, выступивший конкурентом Исибы на выборах главы ЛДП, а также министр государственных земель, инфраструктуры и транспорта Тэцуо Сайто, который представляет в правительстве "Комэйто". Главой оборонного ведомства в правительстве Исибы, как ожидается, станет Гэн Накатани, который уже был министром обороны в 2014-2016 годах при ныне покойном экс-премьере Синдзо Абэ, а главой МИД - другой экс-министр обороны Такэси Ивая. Во второй половине дня состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито.

4 октября Исиба и ключевые министры выступят с программными речами в парламенте, и уже 9 октября будет распущена его нижняя палата для проведения досрочных выборов 27 октября. Об этом плане Исиба сообщил 30 сентября, представляя новое руководство ЛДП. Это заявление, сделанное еще до избрания премьер-министром, уже стало поводом для оппозиции обвинить Исибу в нарушении конституции.