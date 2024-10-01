МАГАТЭ: Гросси 1 октября посетит Белоруссию для встреч в Минске и визита на АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 1 октября посетит Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ. "Гросси посетит сегодня Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны", — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в ходе визита Гросси планирует оценить ситуацию на АЭС после ее подключения к сети четыре года назад. Кроме того, глава МАГАТЭ намерен проверить прогресс в выполнении рекомендаций агентства. 25 сентября агентство Reuters сообщило, что глава МАГАТЭ в ближайшие недели приедет в Иран для подготовки к переговорам Запада и Тегерана по иранской ядерной программе. Гросси выразил надежду на то, что посетит республику уже в октябре. 26 сентября постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что глава МАГАТЭ, возможно, еще раз посетит Россию до конца года. Однако, по его словам, конкретных планов пока нет.