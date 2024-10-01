Гросси посетит Белоруссию 1 октября
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Белоруссию 1 октября для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на АЭС.
«Гросси посетит сегодня Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны», — передаёт РИА Новости.
Также российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о возможном визите Гросси в Россию до конца года.
Кроме того, Гросси заявил, что в настоящее время работает над визитом в Иран.