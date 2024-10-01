Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Белоруссию 1 октября ﻿для проведения встреч на высоком уровне в Минске и визита на АЭС.

«Гросси посетит сегодня Белоруссию для проведения встреч на высоком уровне в столице Минске, а также для визита на АЭС страны», — передаёт РИА Новости.

Также российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о возможном визите Гросси в Россию до конца года.

Кроме того, Гросси заявил, что в настоящее время работает над визитом в Иран.