Пока вы спали: предложение Украины изменить устав Интерпола и смена генсека НАТО

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Украина предложила изменить устав Интерпола для исключения из него России

Киев с 2023 года выступает с инициативой изменения устава Интерпола, чтобы создать механизм по исключению России и других «неугодных стран» из состава организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра бюро Интерпола МВД России Валерия Калачева.

По его словам, ряд стран выступали с заявлениями, ставящими под вопрос участие РФ в Интерполе. На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации.

Калачев отметил, что инициатива была подхвачена рядом государств. До настоящего времени вопрос окончательно с повестки дня не снят.

Столтенберг покидает пост генсека НАТО

Йенс Столтенберг 1 октября покидает пост генерального секретаря Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

Его место займет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, главной задачей которого будет обеспечение преемственности политики НАТО в ближайшее время на фоне сложной геополитической ситуации.

Учитывая это, каких-либо «потрясений» в штаб-квартире блока в связи с приходом нового руководителя не ожидается.

Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана

Армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана, сообщает РИА Новости.

Мишенями являются объекты вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах». Они находятся в поселках, расположенных рядом с границей.

Действия сухопутных войск поддерживают ВВС Израиля и артиллерия.

Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс

Кабмин России и Венесуэлы планируют заключить на декабрьском заседании межправительственной комиссии стратегический альянс на ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента южноамериканской страны Николаса Мадуро.

По его словам, Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой.

«А Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке», - заявил глава государства.

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Японское правительство в полном составе ушло в отставку, сообщает РИА Новости.

1 октября обе палаты парламента страны проведут голосование по кандидатуре главы кабмина. Глава правительства выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий.

Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте.