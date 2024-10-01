В бундестаге оценили шансы Шольца остаться на посту после выборов

Пребывание канцлера Германии Олафа Шольца на посту после выборов 2025 года — нереалистичный сценарий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.

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По его словам, сам Шольц об этом знает — его правительство «означало бы катастрофу».

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Парламентарий отметил, что заявления канцлера на тему дальнейшего пребывания на посту — это лишь попытка «спасти то, что еще можно спасти».

Выборы в Бундестаг состоятся осенью 2025 года. Шольц говорил, что по итогам выборов хотел бы сохранить за собой пост.