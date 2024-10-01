Российский посол рассказал о позиции Китая по Украине

Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, Пекин не участвует в устраиваемых Западом в псевдомирных конференциях. Он напомнил, что такие встречи проводятся исключительно для проталкивания своей ультимативной «формулы мира», которая опасна эскалацией конфликта.

«Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что США необходимо перестать очернять Китай из-за позиции Пекина по Украине. Он добавил, что она является открытой, Пекин настаивает на переговорах и содействии мирному урегулированию.