Будущего премьер-министра Японии обвинили в нарушении конституции

Глава КДП Японии Нода: будущий премьер Исиба уже успел нарушить конституцию
Будущий глава правительства Японии Сигэру Исиба, пока еще не утвержденный парламентом, уже успел нарушить конституцию страны. Об этом, ссылаясь на заявление председателя оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Ёсихико Ноды, сообщает ТАСС.
Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
Нода имел в виду выступление Исибы, в котором тот сообщил о планах роспуска японского парламента и проведения досрочных выборов 27 октября. Председатель КДП отметил, что премьер-министр обладает таким правом, однако Исиба сделал свое заявление еще до своего вступления в должность главы правительства.
Тем самым, подчеркнул лидер оппозиционной партии, в словах Исибы имеются признаки нарушения конституции. Кроме того, Нода назвал попыткой скрыть «что-то дурно пахнущее» само решение о досрочных выборах, так как Исиба не намерен проводить повторного расследования нарушений финансовой отчетности, совершенных при сборе политических пожертвований в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии.
1 октября сообщалось, что правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе.
Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.
Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.