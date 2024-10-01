В США сделали предупреждение Украине на фоне военных инновациий

«К моменту поставки». В США сделали тревожное предупреждение Киеву
Поставляемые Вооруженным силам Украины системы вооружения Запада быстро устаревают, сообщает Atlantic.
По данным журнала, это происходит на фоне многочисленных военных инноваций, которые были разработаны в ходе конфликта. Любые разработки Киева в кратчайшие сроки встречают отпор со стороны Москвы, а инновации создаются такими темпами, что обходят запоздалую оборонную промышленность США и Североатлантического альянса.
Источник назвал условие для новых поставок оружия Киеву странами НАТО
В пример приводятся ракетные установки HIMARS, эффективность которых продолжает значительно снижаться в ходе конфликта вокруг Украины.