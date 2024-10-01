Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить ВСУ бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.

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Соответствующая публикация была размещена в его блоге на официальном сайте дипломатической службы ЕС.

«Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам!» — отметил Боррель.

При этом он подчеркнул, что пока не все согласны с этой мерой.

Глава НАТО назвал законными удары Украины по территории России

Ранее в TNI писали, что у администрации президента США Джо Байдена есть веские основания не разрешать ВСУ бить вглубь России.

Также в Politico заявили, что в США всё ещё обсуждают разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.