Боррель призвал разрешить удары западным оружием по аэропортам России
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить ВСУ бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.
Соответствующая публикация была размещена в его блоге на официальном сайте дипломатической службы ЕС.
При этом он подчеркнул, что пока не все согласны с этой мерой.
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Ранее в TNI писали, что у администрации президента США Джо Байдена есть веские основания не разрешать ВСУ бить вглубь России.
Также в Politico заявили, что в США всё ещё обсуждают разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.