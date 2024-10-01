Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс

Кабмины России и Венесуэлы планируют заключить на заседании межправительственной комиссии стратегический альянс на ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента южноамериканской страны Николаса Мадуро.

Это произойдет в декабре.

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«И там мы собираемся заключить стратегический альянс на ближайшие 10 лет. Так что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой. А Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке», — сказал глава государства.

По словам Мадуро, у России «глубокие, стратегические, братские отношения с Венесуэлой».