Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс
Кабмины России и Венесуэлы планируют заключить на заседании межправительственной комиссии стратегический альянс на ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента южноамериканской страны Николаса Мадуро.
Это произойдет в декабре.
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«И там мы собираемся заключить стратегический альянс на ближайшие 10 лет. Так что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой. А Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке», — сказал глава государства.
По словам Мадуро, у России «глубокие, стратегические, братские отношения с Венесуэлой».
«На 100% мы совпадаем в политике и дипломатии, мировоззрение (совпадает) на 100%. И в военной сфере тоже. Хорошее, глубокое военное сотрудничество, которое со временем только укрепляется», — указал венесуэльский лидер.