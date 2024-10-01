Правительство Японии ушло в отставку в полном составе
Правительство Японии во главе с Фумио Кисидой ушло в отставку в полном составе перед созданием нового кабинета.
Его, как сообщает генеральный секретарь кабмина Ёсимаса Хаяси, сформирует следующий премьер Сигэру Исиба.
Новым премьером Японии станет экс-министр обороны Сигэру Исиба
По данным ТАСС, позднее парламент соберётся на внеочередную сессию, в ходе которой Исиба будет избран премьер-министром.
Ранее в «Киодо» писали, что будущий премьер Японии в октябре распустит парламент.