США потратят более миллиарда долларов на усовершенствование F-35

Пентагон потратит дополнительно более 1,3 миллиарда долларов на дальнейшее усовершенствование двигателей для истребителей пятого поколения F-35, сообщает РИА Новости.

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Это произойдет на фоне сообщений о необходимости дополнительных расходов на устранение их перегрева. Минобороны США заключило контракт с корпорацией RTX. В рамках сделки подрядчик обязан провести работы по проектированию, испытаниям, разработке и интеграции усовершенствованной силовой установки для программы истребителей до марта 2028 года.

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Ранее сообщалось, что стоимость программы разработки и производства F-35 увеличилась почти на 10%, до 485 миллиардов долларов, из-за необходимости дополнительных трат на устранение проблем с двигателями.

Таким образом, программа F-35 оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. Всего планируется произвести более 3 тысяч самолетов со сроком службы до 2088 года.