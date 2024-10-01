Украина предложила изменить устав Интерпола и исключить Россию

Украина продолжает выступать с инициативой изменения устава Интерпола, сообщает РИА Новости.

Как заявил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев, Киев преследует цель создать механизм по исключению Москвы и других «неугодных стран» из состава организации.

«На момент начала СВО и вплоть практически до середины 2023 года ряд стран выступали с открытыми и публичными заявлениями, ставящими под вопрос участие России в Интерполе», — заявил он.

Инициатива, по словам Калачева, была поддержана рядом государств, и до настоящего времени вопрос окончательно с повестки дня не снят. Сегодня дискуссии и консультации с участием России продолжаются.

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Начальник также указал, что в 2022 году в СМИ развернулась акция масштабного очернения роли РФ в деятельности Интерпола. На повестку дня был вынесен вопрос о создании дискриминационного механизма для исключения стран из состава организации.

Калачев отметил, что последовательная проработка указанных инициатив с привлечением МИД, СК России и других ведомств позволила НЦБ предложить странам альтернативный подход к институту прекращения членства в Интерполе. Речь идет о соблюдении баланса интересов, как международной организации, так и государств в нее входящих.