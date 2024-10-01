Великобритания участвует в резне, передавая оружие на Украину, Дэвид Кертен.

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"Передавая оружие, мы сами активно участвуем в резне. Это позор для нашего государства, и мы это прекратим. Мы выступаем против любой партии, которая пропагандирует войну", — сказал он.

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По мнению Кертена, Лондон не должен быть вовлечен в чужие конфликты.

«За исключением попыток посадить конфликтующие стороны за стол переговоров для заключения мира и прекращения резни», — уточнил политик.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Британию в саботаже мирных инициатив по Украине. В качестве примера он напомнил, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной».

Такую позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал «русофобию», которая сейчас достигла своего апогея, заявил дипломат.