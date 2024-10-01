Политолог заявил об искренности Байдена в вопросе начала мировой войны

Американский президент Джо Байден искренен, когда говорит, что не хочет мировой войны, Дмитрий Саймс в интервью изданию «Аргументы и факты» («АиФ»).

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По его словам, 81-летний политик, как человек в возрасте, хорошо помнит Карибский кризис. Он отметил, что глава США не хочет обострения украинского конфликта и начала мировой войны. Кроме того, сейчас демократы не хотят накалять атмосферу перед выборами, чтобы не давать дополнительных козырей кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, указал Саймс.

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«В противном случае он может сказать, что президент США рискнул жизнями американцев и судьбой страны», — предположил он.

Ранее Байден заявил, что якобы взятие Киева Россией приведет к началу третьей мировой войны.