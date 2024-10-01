Назван вред карательных тарифов и санкций США

Идею бывшего президента США Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализовать и вряд ли она будет эффективна, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксению Бондаренко.

© РИА Новости / Дмитрий Паршин

По ее словам, экс-глава Белого дома всеми силами стремится сохранить господство доллара, которое, по его мнению, подрывают санкции. Сегодня многие страны спешно создают альтернативные финансовые системы и каналы расчетов, чтобы не быть слишком зависимыми от доллара США.

Сенатор США признал, что экономика РФ растет несмотря на санкции

Однако введение тарифов вряд ли возымеет эффект из-за того, что они вряд ли оздоровят американскую экономику. Кроме того, создание дополнительных каналов международных расчетов и торговли в обход Вашингтона лишь ускорится. Товары, на которые будут введены драконовские пошлины, просто уйдут другим контрагентам, а доверие к доллару и США в целом будет окончательно подорвано. За этим последуют проблемы с погашением огромного американского внешнего долга.