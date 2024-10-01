В России указали на демонстрацию Трампом позиции Зеленского как просителя

Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским всячески демонстрировал позицию собеседника как просителя. На это Дмитрий Саймс в беседе с «АиФ».

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«Трамп при этом всячески демонстрировал, что Зеленский является просителем. Сам он сел во главе стола, где был, вопреки протоколу, только американский флаг, без украинского», — отметил эксперт.

Он добавил, что с одной стороны экс-глава Белого дома посадил украинского лидера и его коллег, а с другой — своих помощников. Саймс также напомнил, что Трамп особо подчеркнул свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, на что Зеленский смог лишь полушутя выразить надежду на то, что его отношения с политиком будут лучше.

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Политолог также отметил, что цель визита Зеленского в США гораздо шире, чем попытка получить разрешение на удары вглубь российской территории. По его мнению, главной целью является желание сохранить нынешнюю администрацию Соединенных Штатов.

Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом 27 сентября и представил ему свой «план победы». Украинский политик уточнил, что у него с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен. По его словам, они оба уверены: одержать победу должны украинцы, а не Россия.