Зеленский пообещал особенную встречу с членами НАТО в формате «Рамштайн»

Встреча властей Украины с членами Североатлантического альянса в формате «Рамштайн» будет особенной, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

«Это будет особенный «Рамштайн», и наши партнеры получат все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы», — заявил он.

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Киев ждет от партнеров предложения по укреплению своей стратегии. По словам Зеленского, предложения Украины будут касаться как военной сферы, так и дипломатии. Отмечается, что на Украине и в США готовятся к встрече в формате «Рамштайн».

Переговоры состоятся в Германии. На последней встрече стороны обсудили поставки Киеву средств противовоздушной обороны.