Генеральный секретарь Йенс Столтенберг после 10 лет работы покинет штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, уступив свое кресло бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

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После официальной церемонии передачи полномочий они произнесут речи перед сотрудниками организации. Затем Рютте проведет свою первую пресс-конференцию в качестве генерального секретаря НАТО. Голландский политик станет 14-м главой альянса. Срок его мандата - пять лет, он может быть продлен.

Достижение и провал Столтенберга

За неделю до истечения срока его мандата Столтенберг в интервью американской телекомпании CNN назвал своим главным достижением усиление альянса, а провалом и разочарованием - вывод войск из Афганистана.

Столтенберг перед уходом в отставку обратился с просьбой к Евросоюзу

"Самое большее достижение не только для меня, но и для НАТО - это то, что мы смогли усилить коллективную оборону НАТО, сделать НАТО сильнее. Мир стал намного опаснее за 10 лет, но НАТО стала намного сильнее", - сказал генсек.

На вопрос о том, что он считает разочарованием, провалом и катастрофой, Столтенберг ответил, что это конфликт на Украине, а также вывод войск из Афганистана.

"Это было и остается болезненным", - добавил он о втором.

Журналисты много раз спрашивали у Столтенберга, какой совет он может дать Рютте. Сначала Столтенберг отказывался отвечать на этот вопрос, говоря, что не хочет давать публичных советов будущему генсеку НАТО, но затем заявил, что цель главы альянса - сохранить единство его 32 членов.

Как сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники, Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. По информации издания, он вступит в должность после проведения этого форума в феврале 2025 года. Сам Столтенберг эту информацию пока не подтверждал.

Кто такой Марк Рютте?

Рютте 57 лет. До своего назначения на пост генсека НАТО он на протяжении почти 14 лет занимал должность премьер-министра Нидерландов. На европейской арене известен своей прагматичностью и способностью находить компромиссы даже в самых сложных ситуациях. Рютте также запомнился своим резким возражением на встрече в Белом доме в 2018 году занимавшему тогда пост президента США Дональду Трампу на его заявление, что даже если ЕС и США не подпишут торговое соглашение, то результат все равно будет положительным.

"Это не будет положительным результатом, мы должны что-то сделать с этим", - сказал Рютте, не дав Трампу договорить.

Отношение Рютте к России серьезно поменялось после крушения Boeing 777 на Украине в июле 2014 года. С тех пор Нидерланды делают все возможное, чтобы привлечь к ответственности российскую сторону, в том числе в Европейском суде по правам человека.

После начала специальной военной операции России на Украине Нидерланды с Рютте во главе вошли в число наиболее рьяных сторонников оказания всевозможной помощи Киеву. Начав с гуманитарной помощи и медицинского оборудования, королевство в настоящее время передает Украине снятые с вооружения американские истребители F-16 и участвует в различных, в том числе многосторонних, инициативах оказания Киеву поддержки.

Как отмечают голландские эксперты, именно позиция страны по отношению к украинскому конфликту позволила Рютте заручиться поддержкой США для получения поста генсека НАТО.

Для России ничего не изменится?

И официальные лица, и эксперты, и журналисты считают, что передача полномочий Рютте не изменит ничего для России, то есть политика НАТО в отношении Москвы останется прежней.

Как заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru, для России эти кадровые перемены ничего не значат.

"Я знаю Марка Рютте. Он типичный представитель радужной Голландии. Тут ни убавить, ни прибавить. Сама страна происхождения генсека НАТО для России не имеет никакого значения. Это априори лишенный самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона", - сказал Медведев. "Для России же ничего не изменится", - продолжил он, подчеркнув, что ключевые решения принимают не страны альянса, а США.

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин также считает, что Рютте не поменяет политику НАТО в отношении Украины, курс на эскалацию ситуации продолжится.