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Орбан сравнил дело Ле Пен с процессами над Трампом и Сальвини

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети Марин Ле Пен с судебными процессами против вице-премьера Италии Маттео Сальвини и кандидата в президенты США Дональдом Трампом.

Орбан сравнил дело Ле Пен с процессами над Трампом и Сальвини
© globallookpress.com

«Дональд Трамп, Маттео Сальвини, а теперь и Марин Ле Пен. Все они гордые патриоты, и все под ударом судебной системы», — заявил венгерский политик.

Он выразил свою поддержку Ле Пен и призвал ее продолжать бороться.

Ранее начался суд над Ле Пен, ее отцом и еще 23 членами объединения по обвинениям в «нецелевом использовании общественных средств» Европейского союза (ЕС) в 2004-2016 годах. Их обвиняют в использовании денег Европарламента (ЕП) для оплаты работы парламентских ассистентов, которые на самом деле работали на «Национальное объединение». Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.

Если Ле Пен признают виновной, ей может грозить до 10 лишения свободы, штраф в размере одного миллиона евро, а также запрет избираться в органы власти в течение пяти-десяти лет. В этом случае она не сможет принять участие в выборах президента Франции 2027 года.

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