Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута эвакуироваться

Израильские военные призвали жителей квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из двух мест, где, по их данным, находятся объекты ливанского движения «Хезболла». Об этом заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри в социальной сети X, передает РИА Новости.
Иран показал кадры запуска ракет по Израилю
Согласно сообщению Эдри, срочное предупреждение адресован людям, проживающих в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.
«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», — написал Эдри.