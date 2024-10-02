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ЦАХАЛ призвал жителей пригорода Бейрута немедленно эвакуироваться

Израильские военные призвали жителей квартала в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из двух мест, где, по их данным, находятся объекты ливанского движения «Хезболла». Об этом заявил арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри в социальной сети X, передает РИА Новости.

Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута эвакуироваться
© Газета.Ru

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Согласно сообщению Эдри, срочное предупреждение адресован людям, проживающих в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», — написал Эдри.
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