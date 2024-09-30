В парламенте Словакии произошел скандал из-за символики ЛГБТ*

Вице-спикеры парламента Словакии Андрей Данко и Тибор Гашпар дважды удалили из зала заседаний депутата оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Люцию Плавакову за ноутбук с символикой ЛГБТ* (признано в России экстремистским движением и запрещено). Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Данко обратил внимание на то, что в ходе выступления на главной трибуне Плавакова использовала ноутбук, на котором было несколько наклеек, включая ту, которая содержала символику ЛГБТ*. Он прервал выступление депутата и предложил снять наклейки.

Депутат заявила, что не нарушает порядок заседания и отказалась выполнить просьбу вице-спикера, после чего Данко удалил ее из зала. После обеда также поступил Гашпар.

Парламентарий позже рассказала в соцсетях, что считает действия вице-спикеров парламента необоснованными.

«Я буду защищаться от дискриминационных придирок в парламенте, обратившись в Конституционный суд», — уточнила Плавакова.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.