На Украине хотят переименовать еще пять городов

Украинский институт национальной памяти рекомендовал переименовать еще пять городов страны. Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Верховной раде.

Город Первомайск Николаевской области предлагают переименовать в Орлик или Богополь. Южноукраинск хотят переименовать в Гард. Город Южное Одесской области предлагают назвать Порт-Анненталь. Название города Павлоград Днепропетровской области рекомендовано сменить на Матвеев, а Павлоградский район, соответственно, на Матвеевский. Город Синельниково хотят переименовать в Роднополье, а Синельниковский район - в Роднопольский.

19 сентября украинский парламент утвердил новые названия для более чем 300 населенных пунктов. Тогда же планировалось утвердить переименование указанных выше городов, однако часть депутатов заблокировала трибуну парламента, после чего из документа по требованию ряда парламентариев исключили Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск.

Переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о "деколонизации" топонимов, обязывающий местные власти изменить все географические названия, связанные с РФ и советским периодом.