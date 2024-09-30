Столтенберг перед уходом в отставку обратился с просьбой к Евросоюзу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед уходом в отставку обратился к Евросоюзу. Он призвал лидеров ЕС сделать все возможное, чтобы убедить Дональда Трампа, в случае его избрания президентом США, продолжить поддержку Украины. Об этом пишет Politico.

Чиновник выразил недовольство установленной в НАТО целью для государств-членов по трате 2% ВВП на оборону.

«Плохая новость в том, что 2% недостаточно. Не хочу называть конкретное число», — заметил генсек НАТО.

Напомним, что во вторник, 1 октября, Столтенберг покинет пост, который занимал с 2014 года. Его полномочия перейдут бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте.

Генсек НАТО отреагировал на изменения ядерной доктрины России

Ранее генсек НАТО сообщил, что любое предложение о мирном урегулировании конфликта на Украине должно включать в себя гарантии безопасности для Киева, прежде всего — со стороны США.