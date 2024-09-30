В Европе рассказали, что предстоит пройти Украине

Украине придется пойти на серьезные уступки на возможных переговорах из-за давления союзников, пишет País. Издание отмечает, что Киев достиг пределов своих возможностей. Кроме того, он несет тяжелые людские потери, а моральный дух украинцев начинает падать.

Давление извне также усиливается в пользу переговоров, в ходе которых Украина будет вынуждена пойти на болезненные уступки, — говорится в материале.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки для урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что вопрос территориальных уступок зависит от Зеленского. По его словам, Белый дом не сидит с картами и маркерами, обдумывая альтернативные сценарии. Вашингтон в таких играх не участвует, отметил высокопоставленный чиновник.

До этого глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские власти на данный момент не видят смысла в проведении переговоров с Россией. По его мнению, диалог не принесет результата, который устроил бы Киев. Правительство страны не пойдет на территориальные уступки, добавил Ермак.