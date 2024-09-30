Бывшей горничной Елизаветы II пришлось продать подарки королевы

Бывшая горничная британской королевы Елизаветы II Джун Герин выставила на аукцион ее подарки с тем, чтобы оплатить лечение. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, Герин устроилась на работу к королевской семье в 1970-е годы и в середине 1990-х годов вышла на пенсию. В настоящее время ей 87 лет, она проживает в доме престарелых.

В связи с тем, что бывшей горничной потребовались деньги на лечение, ее семья решила выставить на аукцион 24 рождественские открытки, которые Герин получила от принца Филиппа и Елизаветы II. Приблизительная стоимость карточек составляет £6 тыс. (741 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что на аукционе появились рождественские открытки, отправленные Елизаветой II личному капеллану королевской семьи преподобному Морису Фокселлу. Первая из них датируется 1952 годом, последующие были подарены в 1953 - 1964 годах.