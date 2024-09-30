Байден отказался поддерживать наземную операцию Израиля в Ливане

Президент США Джо Байден выразил беспокойство по поводу возможного проведения наземной операции израильской армии в Ливане, передает CNN. По мнению главы Белого дома, в зоне конфликта нужно немедленно установить режим прекращения огня.

Я осведомлен больше, чем вы, возможно, думаете, и я был бы доволен, если бы они остановились, — отметил американский лидер.

Ранее директор центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин выразил мнение, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после ликвидации лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы может начать наземную операцию в Ливане. Однако эта кампания будет носить ограниченный характер, посчитал он.

До этого Кремль осудил бомбардировки столицы Ливана Бейрута со стороны ЦАХАЛ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает у Москвы глубочайшую озабоченность. Он также назвал весьма высокими риски начала большой войны в регионе.

В ночь на 28 сентября Израиль совершил масштабную атаку на столицу Ливана. В Тель-Авиве объявили об ударах по военным объектам «Хезболлы». Операция в городе стала повторной, в сентябре Бейрут уже становился целью ЦАХАЛ.