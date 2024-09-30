В НАТО назвали одно из условий для переговоров РФ и Украины

Мирные переговоры по украинскому конфликту должны включать гарантии безопасности для Киева со стороны западных стран. Об этом в ходе интервью для агентства Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, в первую очередь речь идет о гарантиях безопасности от США.

«Когда будет согласовываться какая-то линия — будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня — мы должны быть абсолютно уверены, что боевые действия закончатся именно там», — подчеркнул руководитель Североатлантического альянса.

Также во время беседы с журналистами Столтенберг призвал страны — члены НАТО не ограничивать военную помощь Украине, несмотря на предупреждения РФ о возрастании риска ядерного конфликта.

В НАТО испугались победы России на Украине

Как сказал генеральный секретарь организации, победа Москвы в противостоянии с Киевом якобы сделает все западные государства более уязвимыми. На этом фоне он выступил за снятие с украинских военнослужащих запрета на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ.

Ранее в Верховной раде Украины оценили готовность президента страны Владимира Зеленского к переговорам с РФ.