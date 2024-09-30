Литва решила засудить в Гааге Белоруссию

Литва призвала МУС расследовать действия властей Белоруссии
Министерство Юстиции Литвы призвало Международный уголовный суд (МУС) расследовать действия властей Белоруссии. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Согласно обращению литовского ведомства, власти Белоруссии могут быть причастны к преступлениям против человечности. В частности, литовская сторона обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении международных прав, насильственной депортации, а также преследовании физических лиц. Как уточнили в ведомстве, Минюст Литвы более года изучал соответствующие материалы, а также собирал доказательства преступлений белорусских властей.
Ранее Лукашенко предложил России покупать попавшие под санкции товары в Белоруссии.