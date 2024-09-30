Литва решила засудить в Гааге Белоруссию

Министерство Юстиции Литвы призвало Международный уголовный суд (МУС) расследовать действия властей Белоруссии. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Согласно обращению литовского ведомства, власти Белоруссии могут быть причастны к преступлениям против человечности. В частности, литовская сторона обвинила президента Белоруссии Александра Лукашенко в нарушении международных прав, насильственной депортации, а также преследовании физических лиц. Как уточнили в ведомстве, Минюст Литвы более года изучал соответствующие материалы, а также собирал доказательства преступлений белорусских властей.

Ранее Лукашенко предложил России покупать попавшие под санкции товары в Белоруссии.